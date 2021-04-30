В Якутске идет подготовка к паводку

Евгений Григорьев сегодня принял участие в заседании Межведомственной рабочей группы по планированию противопаводковых мероприятий и отслеживанию прохождения весеннего половодья и летне-осенних паводковых вод на территории городского округа «город Якутск» под руководством первого заместителя Председателя Правительства РС (Я) Дмитрия Садовникова.

Глава Якутска доложил о превентивных и подготовительных мероприятиях по безопасному прохождению ледохода и весеннего паводка на реке Лене на территории городского округа. Всего на территории городского округа «город Якутск» в зону возможного подтопления попадает 8 населенных пунктов, 264 жилых дома, в которых проживает 1407 человек, из них 395 детей.

Городскими властями приняты превентивные меры по безопасному пропуску весеннего паводка, завершены работы по по укреплению береговой черты начиная от с. Пригородный и заканчивая с. Старая Табага на общую сумму 25 млн рублей. «Отсыпано более 1 километра 300 метров береговой линии. Проведено обследование и подготовка 25 гидротехнических сооружений, утверждены планы действий, мероприятий во время паводка», — сообщил Евгений Григорьев.

В рамках подготовительных работ для недопущения размыва гидротехнических сооружений весенними паводковыми водами в села Табага, Пригородное, Хатассы и Тулагино-Кильдямский наслег завезены запасы инертных материалов общим объемом 2226 куб. метров.

На территории городского округа «город Якутск» для приема эвакуируемого населения из зон подтопления спланированы к развертыванию 11 пунктов временного размещения общей вместимостью 1450 человек. В селах Хатассы, Табага и Тулагино-Кильдямском наслеге определены безопасные места отгона крупного рогатого скота.