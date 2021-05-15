В Якутию направлены дополнительные силы спасателей

Дополнительные силы МЧС России направлены из Хабаровска в Якутию для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод и мониторинга гидрологической обстановки.

Аэромобильная группировка Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России вылетела в Республику Саха (Якутия) для обеспечения защиты населённых пунктов в паводкоопасный период.

15 мая в 08.00 (хбр) из Хабаровска в город Якутск Республики Саха (Якутия) вылетел самолет Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. На его борту 30 спасателей ДВРПСО МЧС России и 4 военнослужащих Амурского спасательного центра МЧС России с необходимым снаряжением и оборудованием, лодками и гидрокостюмами.

Спасатели будут направлены в районы Якутии, где сейчас складывается наиболее сложная паводковая обстановка в связи с вскрытием северных рек ото льда, в помощь местным властям в период весеннего половодья. Традиционно весной под самым пристальным вниманием в Якутии — река Лена и её притоки.

Задачи спасателей – участие в предупредительных мероприятиях, мониторинг уровня воды во взаимодействии с местной властью для своевременного реагирования на осложнение гидрологической обстановки, готовность незамедлительно оказать помощь местному населению.

«Группа оснащена плавсредствами, гидрокостюмами, средствами для обеспечения водных переправ и эвакуации населения, — рассказал Вадим Федоркин, начальник поисково-спасательной службы ДВРПСО МЧС России. – Спасатели будут направлены в районы Якутии, где возможна наиболее сложная паводковая обстановка, будут проводить противопаводковые мероприятия, отслеживать прохождение весеннего половодья».

Снаряжение и оборудование загрузили в самолет накануне вылета, 14 мая, было солнце. А улетали рано утром 15 мая, в дождь — говорят, это добрая примета.

Группировка ДВРПСО будет находиться на территории Якутии до полной стабилизации гидрологической обстановки.

В настоящее время в Республике Саха (Якутия) продолжается ледоход различной интенсивности на реках Лена, Вилюй, Оленек, Яна, Амга, Алдан. Для мониторинга паводковой обстановки работают 4 оперативные группы от МЧС России в составе 46 человек, 8 единиц техники.