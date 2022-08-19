В Якутии завершают капитальный ремонт школ

По состоянию на 16 августа в Якутии завершен капитальный ремонт в 21 одной школе, из них на 18 объектах, где работы планировалось завершить в этом году, и на 3 объектах — в 2023 году. По 20 школам этого года работы должны быть завершены в кратчайшие сроки.

«По решению президента страны Владимира Путина, которую он высказал на партийном съезде «Единой России», по всей стране за счёт средств федерального бюджета реализуется программа капитального ремонта школ. Это важнейший проект укрепления материально-технической инфраструктуры и модернизации образовательных организаций, которую необходимо реализовать максимально эффективно и качественно. В ближайшие дни все работы по капитальному ремонту школ 2022 года должны быть завершены. Поручение президента страны должно быть исполнено. Здесь ошибки и затягивания недопустимы», — отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев.

Раньше срока отремонтированы три школы, где завершение работ планировалось в 2023 году: Уолбутской СОШ им. С.Ф. Маркова Абыйского улуса, Амгино-Олекминской СОШ Олекминского района, Оленекской СОШ Оленекского района.

Что касается ремонта этого года, то закончены работы в Алданском лицее, Батамайской ООШ, Сеген-Кюельской СОШ, Кобяйской СОШ, Куокуйской СОШ в Кобяйском районе, Техтюрской СОШ, Жабыльской СОШ Мегино-Кангаласского улуса, Улахан-Чистайской СОШ Момского улуса, Намской улусной гимназии в Намском районе, Нюрбинской СОШ № 2, Нюрбинской СОШ №1, Кировской ООШ в Нюрбинском районе, Артыкской СОШ, Тойбохойской СОШ в Сунтарском улусе, Булгунняхтахской СОШ, Тит-Аринской СОШ в Хангаласском улусе. Также отремонтированы средние общеобразовательные школы № 20 и 36 в городе Якутске.

Напомним, что по поручению президента РФ Владимира Путина стартовала программа капитального ремонта школ. На капитальный ремонт школ Якутии выделены федеральные субсидии на сумму более 2, 8 млрд рублей, в том числе в 2022 году – более 2,5 млрд рублей, в 2023 году – 356,89 млн. рублей.

Будут обновлены здания 58 школ в 25-ти муниципальных образованиях и городских округах. В текущем году отремонтируют всего 38 школ.