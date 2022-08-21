В Якутии за сутки обнаружен один лесной пожар

В Якутии за сутки обнаружен 1 лесной пожар на общей площади 970 га в Среднеколымской районе. Причина возникновения – грозы.

На 8.00 утра 21 августа на территории республики действуют 14 лесных пожаров на общей площади 105 596 га, из них по 1 в Оймяконском, Булунском, по 6 в Среднеколымском, Усть-Майском районах.

На аналогичную дату прошлого года действовало 64 лесных пожара на общей площади 1 628 392 га.

Обслуживаются 3 лесных пожара на общей площади 78 615 га в Усть-Майском и Среднеколымском районах. Из них локализованы 2 лесных пожара в Усть-Майском районе на площади 66 336 га.

На тушении лесных пожаров задействованы 567 человек, из них 425 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 106 сотрудников лесопожарной службы, 29 добровольцев из числа местного населения, также 11 единиц техники.

С начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрированы 526 лесных пожаров на землях лесного фонда на общей площади 558 729,01 га. На аналогичную дату прошлого года были фиксированы 1485 лесных пожаров на общей площади 7 209 084,72 га.

Напомним, премьер-министр страны Михаил МИШУСТИН в ходе рабочей поездки в республику отметил, что ситуация с лесными пожарами в Якутии в текущем году решается более эффективно благодаря всем принятым комплексным решениям.

На всей территории республики с 10 июня введен особый противопожарный режим. 12 августа указом главы Якутии снят режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в лесах регионального характера. В Усть-Майском районе действует ЧС муниципального уровня. Также в Якутии и Хабаровском крае действует режим ЧС в лесах федерального значения.