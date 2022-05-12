В Якутии ученик обокрал учительницу, когда по ее просьбе настраивал мобильный

Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждены два уголовных дела в отношении двух 17-летних юношей. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ – кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.

Согласно данным следствия, один из молодых людей воспользовался доверием школьной учительницы, которая попросила его осуществить настройки в своем мобильном телефоне. Ученик при помощи установленного мобильного приложения тайно похитил принадлежащие женщине денежные средства в сумме 8 тыс. 700 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Обнаружив хищение, педагог обратилась с заявлением в правоохранительные органы, и сотрудниками полиции личность злоумышленника была установлена.

Что касается второго факта, в апреле 2022 года второй подозреваемый юноша нашел потерянную владелицей банковскую карту и воспользовался ею путем оплаты за купленные товары в магазинах города Алдана, причинив ущерб в сумме свыше 3 тыс. рублей. Женщина, на мобильном телефоне которой отсутствовала система сообщений о произведенных банковских операциях, не знала о совершенном в ее отношении преступлении до момента появления оперативных сотрудников полиции.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводят работу по сбору и закреплению доказательственной базы.

Расследование уголовных дел продолжается.

Следователи напоминают, что владельцам банковских карт необходимо быть предельно внимательными при обращении с электронными средствами оплаты и их носителями. Необходимо исключить доступ малознакомых людей к мобильным устройствам и при выявлении пропажи банковских карт незамедлительно осуществлять их блокировку.