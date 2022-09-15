В Якутии стартовала ярмарка «Траектория карьеры»

В республике 15 сентября стартовала IV ярмарка вакансий для молодых граждан «Траектория карьеры». Мероприятия в очном формате проходят во всех филиалах и представительствах Центра занятости населения Якутии. Желающие имеют возможность пройти собеседование с работодателями по различным отраслям экономики.

В городе Якутске на торжественном открытии ярмарки в торговых рядах «Кружало» участников поприветствовал руководитель администрации главы РС (Я) и правительства РС (Я) Георгий Михайлов.

Как отметил руководитель АГИП, современные реалии требуют новые условия, которые вносят значительные коррективы во все сферы жизни. Сегодня наступает время уникальных возможностей для развития новых производств и услуг, и для этого создаются новые рабочие места.

«Основной кадровый ресурс Якутии состоит именно из молодых граждан — они занимают 35 % экономически активного населения республики. Поэтому трудоустройство молодых граждан является одной из важнейших задач, от которого зависит экономический рост и устойчивое развитие в целом», — подчеркнул он.

Георгий Михайлов пожелал молодым гражданам раскрыть свой потенциал, самореализоваться и вносить личный вклад в развитие республики и страны.

По словам заместителя председателя Госкомзанятости Якутии Саввы Михайлова, на сегодняшний день ситуация на рынке труда Якутии стабильная. Госкомзанятость может предложить более 14 тысяч свободных вакансий, что в два раза больше, чем самих безработных. На ярмарке «Траектория карьеры» будут представлены более 4 тысяч вакансий по 15 отраслям.

В рамках ежегодной ярмарки вакансий отметили благодарственными письмами лучших работодателей в области содействия занятости населения за 2022 год: АО «Якутский хлебокомбинат», АО «Сахатранснефтегаз», ООО «Медлайн», ООО «Долун», МУП Служба единого заказчика ГО «Жатай», ОOО «Банкетпроф», индивидуальных предпринимателей Андрея Селихова, Любовь Макарову.

Для участников ярмарки министерствами и ведомствами организованы собеседования с работодателями ведущих отраслей экономики, на которых представители организаций рассказывают об имеющихся вакансиях, условиях работы и возможностях обучения профессиям, а также направляют на собеседование с работодателем. Также в ходе ярмарки проходят тематические мастер-классы, тренинги и информационные семинары.