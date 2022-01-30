В Якутии стартовал Год матери

29 января в эфире Национальной вещательной компании «Саха» стартовал Год матери в Республике Саха (Якутия), объявленный главой региона в своем ежегодном послании Государственному Собранию (Ил Тумэн).

«Вся самобытная культура, все духовные устои нашего многонационального народа пронизаны уважением к матери и семейным ценностям. Мы живем в самом суровом климате на планете, и поэтому особенно ценим тепло материнских рук. Ценим атмосферу душевного тепла в наших домах, которую оберегают матери», — подчеркнул Айсен НИКОЛАЕВ.

Именно поэтому, по мнению Ил Дархана, так важно создавать женщинам, мамам лучшие условия для жизни, для общения и карьеры, быстрее и эффективнее решать проблемы, которые становятся препятствием для их благополучия.

Глава республики поручил правительству в рамках Года матери принять решения по наиболее острым вопросам для многодетных и приемных семей, по сохранению здоровья матерей, по их занятости и профессиональной востребованности.

Айсен Николаев отметил, что сто лет назад именно поворот Якутии к прогрессу коренным образом изменил судьбы женщин, и сегодня женщины, матери составляют высокообразованную, успешную и деятельную часть общества. Год матери должен расширить возможности для самореализации якутянок. «Я бы очень хотел, чтобы инициативы Года матери вовлекли их в свою орбиту, как самую активную часть гражданского общества, благотворительности и волонтерского движения».

Напомним, что согласно поручениям главы республики в течение пяти лет будут реализованы такие дополнительные меры поддержки, как выплата для покупки жилья для семей с пятью и более детьми, освобождение от налогов на имущество физических лиц семей с пятью и более детьми, увеличение в два раза базового размера вознаграждения семей, воспитывающих приёмных детей. В течение трех лет в Якутске будет построен Центр социальной помощи семье и детям. Кроме того, в два раза увеличена грантовая поддержка общественных организаций для реализации проектов в поддержку семьи, материнства. Прием заявок на получение грантов начнется 1 февраля. В юбилейном 2022 году по поручению главы региона в Якутии введен целевой капитал «Дети столетия». С начала года родились уже более 700 маленьких якутян, их семьи получили по 100 тысяч рублей по программе «Дети столетия».

Свои поздравления жителям Якутии направила заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Анна Кузнецова: «Мне очень радостно, что в Якутии так бережно относятся к семейным ценностям, поддерживают традиции отцовства и материнства. Надеюсь, что проведение Года матери поможет не только в укреплении статуса семьи, повышении ценности материнства, но и позволит ускорить решение актуальных проблем в сфере защиты семьи и детства». Она рассказала, что ее активное сотрудничество с республикой продолжается: «Недавно в Москве с представителями Якутии мы обсудили вопросы помощи в лечении детей и другие вопросы, которые уже сейчас взяли в работу».

Гостями студии стали заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина, председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) Алена Атласова, министр труда и социального развития Елена Волкова, а героинами программы – мамы изо всех районов республики, которые к тому же являются профессионалами в самых разных отраслях экономики, осваивая, в том числе и благодаря цифровизации производства, специальности, которые раньше считались сугубо мужскими. Это Марина Рогачева, работающая на шахте «Инаглинская» Нерюнгринского района; заместитель начальника отдела буро-взрывных работ рудника «Удачный» Айгуль Добраневская; полицейский, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Надежда Гоголева, проживающая в Намском районе; врач-педиатр Ленской ЦРБ Елена Еременко. Зрители побывали в многодетной семье Прокопьевых в Мегино-Кангаласском улусе и многодетной приемной семье Васильевых из Нюрбинского улуса. Услышали теплые слова поздравлений от матерей-героинь Аграфены Сутаковой, заслуженного работника сельского хозяйства, ковалера орденов «Материнская слава» трех степеней из Амгинского улуса и матери десятерых детей Жанны Семеновой.

Давая старт Году матери в Республике Саха (Якутия), Айсен Николаев выразил слова поддержки и благодарности всем женщинам Якутии и пожелал здоровья и душевного спокойствия: «Желаю вам верить в себя и получать поддержку окружающих людей. Счастья и благополучия, добра и оптимизма всем вам!»