Сегодня, 21 ноября, в Якутии стартовал «Диктант Олонхо». Акция продлится до 26 ноября. Организаторами диктанта выступают Научно-исследовательский институт олонхо Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова и Национальная библиотека Якутии. В этом году акция посвящена Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и 100-летию образования Якутской АССР.

«Олонхо – гордость якутского народа, жемчужина нашей самобытной культуры и богатейшего языка, пронесённая через века. Несмотря на то, что эпоса не найти в рукописях, его сохранили талантливые сказители – олонхосуты, державшие в памяти многие Олонхо. Первые записи отдельных частей-песен Олонхо были сделаны в 40-х годах XIX века. В сохранение и популяризацию эпоса бесценный вклад внёс выдающийся государственный и общественный деятель республики, писатель и учёный Платон Ойунский», – отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Старший научный сотрудник, заведующий сектором «Лингвофольклористики» института олонхо Юрий Борисов озвучил, что сегодня о решении провести «Диктант Олонхо» сообщили представители Таттинского и Кобяйского улусов республики.

В акции могут принять участие все желающие, независимо от возраста, образования и профессии. Диктант пишут на двух языках – якутском и русском. Для взрослого населения акция проводится в библиотеках региона. В Национальной библиотеке РС (Я) «Диктант Олонхо» состоится 26 ноября с 10.00 часов.

Впервые «Диктант Олонхо» в Якутии провели в 2019 году, тогда в акции приняли приняли участие более 9 тысяч человек в г. Якутске и 28 районах республики.

Напомним, якутский героический эпос Олонхо 25 ноября 2005 года был признан ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества. Эта дата в 2006 году указом Президента РС (Я) В.А. Штырова была объявлена Национальным днем Олонхо в республике.