В Якутии семьи мобилизованных получили по 200 тысяч рублей

Единовременную материальную помощь в размере 200 тысяч рублей в Якутии получили более 600 семей мобилизованных, а также добровольцев-контрактников и участников специальной военной операции. Об этом во время эфира передачи «Якутия, вперёд!» сообщил глава республики Айсен Николаев, передает ЯСИА.

«Главная задача, которую правительство должно сделать в эти дни, — это доведение материальной помощи в размере 200 тысяч рублей семьям военнослужащих. На сегодня средства получили свыше 600 семей. Мы должны нарастить темпы, чтобы в ближайшее время вся работа по этому вопросу была завершена», — сказал Айсен Николаев.

С целью ускорить темпы оказания мер поддержки в воинские части регионов Дальнего Востока были командированы сотрудники министерства труда и социального развития Якутии. Специалисты сверяют списки мобилизованных из республики, зачисленных на военную службу, чтобы их семьи получили все гарантированные выплаты. Напомним, в Якутии установлены восемь мер поддержки семей мобилизованных, а также добровольцев-контрактников и участников специальной военной операции. Заявление на оказание помощи можно подать на портале государственных и муниципальных услуг или в офисах МФЦ.