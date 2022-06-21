В Якутии сейчас действует 23 лесных пожара, 3 потушены



В настоящее время в Якутии действует 23 лесных пожара на территории 9 районов. Сегодня ликвидировали 3 лесных пожара в Усть-Майском, Нижнеколымском и Булунском районах. Об этом доложились на заседании оперштаба первому зампреду правительства Дмитрию Садовникову.

Пожары действуют на территории Верхнеколымского, Ленского, Мирнинского, Нюрбинского, Олёкминского, Среднеколымского, Таттинского, Томпонского и Хангаласского районов.

Как подчеркнул Садовников, особый противопожарный режим продолжает действовать на всей территории Якутии, поэтому главам районов необходимо оперативно принимать решения по тушению пожаров на территориях муниципальных образований и не затягивать с заключением договоров на привлечение противопожарной техники и специалистов.

«Учитывая прогнозируемую жару в центральных, западных и южных районах республики, необходимо следить за потушенными пожарами в том числе. Нельзя допустить возобновление очагов, также просьба довести до населения информацию о запрете выхода в лесную зону в тех районах, где действуют пожары», – сказал первый зампред правительства.

В первую очередь это касается руководства Мирнинского, Ленского и Томпонского районов, где наблюдается наиболее сложная обстановка по лесным пожарам.

Увеличено до 658 количество человек, задействованных в тушении пожаров, а также техники – до 18 единиц. Также были задействованы вертолёты Ми-8 в Верхнеколымском и Хангаласском районах.

Самолёт-зондировшик по вызыванию искусственных осадков работал на территории Олёкминского, Ленского, Нюрбинского, Мирнинского, Сунтарского и Горного районов.

Напомним, сейчас режим ЧС муниципального характера действует на территории 3 районов: Мирнинского, Олёкминского районов, Сень-Кюельского наслега Среднеколымского района.

