В Якутии пропал глава наслега

Ведется поиск пропавших в Сунтарском районе.

Как сообщили в администрации Куокунинского наслега, глава наслега Леонид Михалев вместе с землеустроителем Сергеем Чочановым и специалистом по делам молодежи Иваном Егоровым 1 июля около 23:30 часа выехали на осмотр территории, где был обнаружен очаг возгорания в 25 километрах от населенного пункта по ту сторону реки Вилюй и до сих пор не выходят на связь.

3 июля, во время облета службой авиалесоохраны при осмотре местности было обнаружено транспортное средство «Соболь», но самих пропавших на месте не оказалось. На сегодняшнем облете ситуация не изменилась.

По решению Оперативного штаба КСЧ Сунтарского улуса организована работа по поиску пропавших, в данный момент выехала служба спасения и отправлена вездеходная техника «Шерп».

Дополнительно для поиска людей с помощью беспилотника с Нюрбинского района прибудет спасательная служба. По мере необходимости планируется привлечь местное наслеление.

