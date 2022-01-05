В Якутии продолжается разработка Комплексного плана по тушению лесных пожаров

Власти Якутии продолжают разработку Комплексного плана обеспечения готовности сил и средств Якутской территориальной подсистемы РСЧС к пожароопасному сезону 2022 года. Документ направлен на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, возникающих вследствие лесных и других ландшафтных пожаров.

Сегодня, 5 января, первый вице-премьер Дмитрий Садовников на совещании заслушал предложения муниципальных образований. Ранее проект плана был направлен во все районы и городские округа республики.

«Ваши предложения будут учтены при принятии комплексного плана, за реализацию которого будем отвечать все мы – от правительства республики до муниципальных образований», — сказал первый зампред правительства.

Садовников поручил разработать такие же планы и на уровне муниципалитетов. В них он распорядился четко расписать мероприятия по совершенствованию материально-технического оснащения, профилактике и реагированию.

По его словам, как в республиканском комплексном плане, так и в муниципальных планах будут указаны ответственные за исполнение направлений руководители.

Напомним, что комплексный план в этом году принимается впервые. Он будет направлен на согласование в Прокуратуру республики, правоохранительные органы, а также в Роспотребнадзор по РС (Я).

Проект документа состоит из 9 разделов, посвященных совершенствованию нормативной правовой базы, материально-технического оснащения, проведению профилактических мероприятий, в том числе прокладку минерализованных полос, усиление работы лесопожарных формирований, аварийно-спасательных служб, региональных и муниципальных штабов, а также территориальной подсистемы РСЧС.

Ожидается, что все эти мероприятия в комплексе помогут сократить площадь лесных пожаров в 2022 году, уменьшить ущерб от них, увеличить доли лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения.