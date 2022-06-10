В Якутии предварительный ущерб от паводка составил 178,6 млн. рублей

На территории республики от негативного воздействия водных объектов на р. Лена и малых рек пострадали 19 населенных пунктов в Горном, Кобяйском, Олекминском, Намском, Усть-Алданском, Мегино-Кангаласском улусах и ГО «город Якутск».

Предварительный ущерб составляет 178, 6 млн. рублей, в том числе на неотложные аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, транспортной инфраструктуры 131, 7 млн. рублей, по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения, всего – 38, 6 млн. рублей, на оказание единовременной материальной помощи, всего – 8, 37 млн. рублей.

В целях подсчета ущерба, нанесенного весенним половодьем, комиссиями проводится обследование пострадавших объектов, составляются акты, сметы. Точный размер ущерба, нанесенного весенним половодьем, можно будет установить после подготовки всех обосновывающих материалов.

Затоплено:

202 жилых дома и 327 дворовых территорий, в которых проживают 1053 человек (все дома освободились от воды);

объекты ЖКХ – 4 единиц (котельная интерната по ул. Бекетова д. 30, летний локальный водопровод в с. Хатас Намского улуса, центральная котельная и тепловые сети с.Хоро Олекминского улуса);

социально-значимые объекты – 1 (пришкольный интернат МБОУ «2-ХСОШ им. Е.П. Сивцева» по ул. Бекетова д. 30 в с. Хатас Намского улуса).

Повреждены (размыты):

а/д регионального значения протяженностью всего 0,31 км;

а/д муниципального значения 5,32 км;

а/д муниципального значения 5,32 км; а/д внутрипоселкового значения – 16,48 км;

6 дамб в Намском улусе;

3 автомобильных моста.

На территории республики режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введены в ГО «город Якутск», МО «Намский улус», МР «Кобяйский улус (район)». Также в 4 населенных пунктах МО «Шологонский наслег», СП «Нижилинский наслег», СП «Хоринский наслег», СП «Суоттунский наслег».

Отменены режимы чрезвычайной ситуации МО «Шологонский наслег», МР «Кобяйский улус (район)», СП «Хоринский наслег», МО «Намский улус», СП «Суоттунский наслег», СП «Нижилинский наслег».