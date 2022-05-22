В Якутии подростков, дрейфующих на льдине, спас мэр

Юные романтики из Томмота едва не попали в число без вести пропавших. Быстрая река уводила их из города, сообщает ТайгаПост.

мэр Томмота кинулся в воду на помощь ребятам

Сообщение о том, что четверо подростков дрейфуют на льдине по Алдану, в МЧС поступило в начале 5-го утра сегодня, 22 мая. Ребят заметили возле железнодорожного моста, к которому выдвинулись сотрудники МЧС. Сюда же прибыл глава Томмота Александр САМАРСКИЙ, прихватив с собой гидрокостюм для подводной охоты.

Пока силы разворачивались на берегу, льдина под напором других сорвалась с места и поплыла дальше. Четверо перепуганных подростков взывали о помощи, но в сплошной снеговой шуге до них невозможно было добраться. Вызвали катер на воздушной подушке, но в условиях густого ледохода он оказался не эффективен. Тогда дозвонились до хозяина аэролодки и договорились встретиться в районе Томмота «Нефтебаза», куда стремительно неслась льдина с мальчишками. Докинуть до них веревку не получилось.

Спасатели, герои дня, Александр Самарский справа

Тогда в воду зашел мэр Александр САМАРСКИЙ (см. видео) Где-то полз по льдам, где-то плыл, стараясь не стать зажатым в ледяном плену. Но до цели добрался. Держался за льдину, а с берега его тянули за веревку. Но быстрая река делала свое дело и никак не хотела отдавать ошалевших от страха и холода ребят. Льдина под напором других продолжала удаляться от берега. Когда веревка закончилась, Александра САМАРСКОГО сбросило в воду. Он перебрался на другую льдину, где и дождался аэрокатера. Судно лавировало меж ледяных осколков, собирая мальчишек и мэра, разбросанных по разные стороны реки.

На берегу уже ждала скорая. Ни ребята, ни глава Томмота не пострадали. Врачи отметили лишь красные глаза и носы подростков, которым лет по 14. Разбираться с тем, что произошло, будут позже. Но вот, как сами ребята объяснили свое попадание на льдину: решили сделать селфи на реке на рассвете – прям, романтики. Зашли на хрупкий лед Алдана, уже второй день здесь идет ледоход, налетевшая глыба сорвала льдину с ребятами и понесла. Догадались позвонить в МЧС и стали ждать помощи.

ТайгаПост связался с Александром САМАРСКИМ и попросил описать свои ощущения после сегодняшней ночи. Мэр сказал: «Собирался днем полетать на параплане. Но, пожалуй, острых ощущений мне на сегодня хватит».