В Якутии началась операция по поиску попавшего в беду земляка



Власти и общественники Якутии развернули масштабную операцию по поиску 63-летнего мужчины, возвращающегося домой пешком из Сургута. ТайгаПост расскажет, что произошло и как ведутся поиски.

Неравнодушные россияне опубликовали в соцсетях сообщение о том, что 63-летний житель арктической зоны Якутии, чукча по национальности идет пешком в сторону дома. По их словам, Александр Спиридонович Павлов работал на вахте в Сургуте, где его бригаду обманули, не заплатили за два месяца. Рабочие разошлись по домам. Павлов без денег двинулся домой пешком, сообщет тгк ТайгаПост.

Подробности: https://taigapost.ru/news/svoih-ne-brosaem-v-yakutii-nachalas-operaciya-po-poisku-popavshego-v-bedu-zemlyaka

Тем временем тгк @open_sociology сообщил с ссылкой на своего подписчика:

— Это же известный бродяга. И легенда у него одна: не заплатили, иду домой пешком. Еще в 2019 г. с Сашей Шаманом на трассе пересекались, но он тогда отказался быть попутчиком. Явно страдает дромоманией.

Насколько достоверна эта информация?

Но в любом случае, пожилого якутянина надо вернуть на родину, не оставляя его одного на дороге, а потом во всем разобраться на месте.