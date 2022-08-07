В Якутии действует 51 лесной пожар

За сутки ликвидировано 15 лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнем, 27 923 га, сообщает оперативный штаб республики.

Пожары потушены в Алданском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Томпонском, Момском национальном, Сунтарском, Усть-Майском районах.

Обнаружен 1 лесной пожар на общей площади 215 га в Усть-Майском районе по причине высокой грозовой активности.

Итого действует 51 лесной пожар на общей площади 258 532 га: 19 — Усть-Майский район, 15 — Алданский район, 4 — Жиганский район, по 2 — Нюрбинский, Сунтарский, Верхневилюйский, Оймяконский районы, по 1 — Мирнинский, Среднеколымский, Нерюнгринский, Томпонский, Оленекский районы.

На аналогичную дату прошлого года действовало 155 лесных пожаров на общей площади 3 355 384,3 га.

Обслуживаются 11 лесных пожаров на общей площади 65 296 га в Алданском, Булунском, Верхневилюйском, Жиганском, Мирнинском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Оймяконском, Оленекском, Среднеколымском, Сунтарском, Томпонском, Усть-Майском районах.

Из них локализовано 6 пожаров площадью 12 080 га в Алданском, Верхневилюйском, Мирнинском, Сунтарском, Усть-Майском районах.

В тушении лесных пожаров задействовано 937 человек, из них 746 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 95 сотрудников лесопожарной службы, 20 сотрудников ГПС и МЧС, 76 добровольцев из числа местного населения. Привлечено 59 единиц техники.

С начала пожароопасного сезона 2021 года на территории республики зарегистрировано 511 лесных пожаров на площади 474 573,11 га. В аналогичный период прошлого года было 1360 лесных пожаров на общей площади 5 344 338,97 га.