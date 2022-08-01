В Якутии банки выявили фальшивые банкноты

В первом полугодии 2022 года в банковском секторе Республики Саха (Якутия) было выявлено шесть поддельных банкнот — ровно столько же, что и год назад. Все купюры имели номинал пять тысяч рублей.

«Чаще всего фальшивомонетчики подделывают банкноты крупных номиналов. Будьте бдительны и всегда проверяйте наличные деньги, попавшие к вам в руки. Распознать фальшивку нетрудно и без специального оборудования. Достаточно найти признаки подлинности, осмотрев купюру тремя способами: на просвет, при наклоне и на ощупь», — отметил начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения — Национального банка по Республике Саха (Якутия) Дальневосточного ГУ Банка России Леонид Варава.

Кроме того, можно проверить подлинность содержимого вашего кошелька с помощью мобильного приложения «Банкноты Банка России». Приложение содержит информацию обо всех купюрах, которые находятся в обращении, а его новая версия покажет, где расположены и как выглядят признаки подлинности на модернизированной сторублевой банкноте выпуска 2022 года.

Не пытайтесь расплачиваться подозрительными денежными знаками, это незаконно. Сомнительную купюру нужно отнести в любой коммерческий банк, где специалисты бесплатно проведут экспертизу. Если деньги настоящие, но утратили свою платежеспособность, вам выплатят их номинальную стоимость. Фальшивые банкноты передадут правоохранительным органам.