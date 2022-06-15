В вилюйских улусах реализуется проекты общественных пространств

Детская площадка на сваях, современные набережные и жилые дома: в Вилюйской группе улусов реализуются одни из крупнейших проектов в Якутии

В городе Нюрба, селах Сунтар и Верхневилюйск реализуются проекты крупнейших общественных пространств республиканского уровня. Об этом сообщила главный архитектор Якутии Ирина Алексеева по итогам командировки в Вилюйскую группу улусов.

В частности, в Нюрбе стартовало благоустройство набережной, которая соединит в единую систему общественные пространства города. В прошлом году город стал лидером рейтингового голосования в республике и победителем Всероссийского конкурса малых городов, и получил соответственно 30 млн рублей по программе «ФСГС» и 50 млн рублей дополнительно из федерального бюджета.

«Нюрбинцы – пионеры благоустройства в республике и именно они задали здоровую конкуренцию среди населенных пунктов Вилюйской группы улусов. Глядя на то, как благоустроен парк в Нюрбе, сегодня главы Верхневилюйска, Сунтара и Вилюйска также настроены на реализацию еще более качественных проектов», — отметила Ирина Алексеева.

«На набережной Нюрбы начались работы по демонтажу, заключен договор по поставке качественных вибропрессованных тротуарных плит. Качество плитки имеет большое значение, так как это то, с чем будет взаимодействовать каждый горожанин.

Изготовлены более 500 винтовых свай для обустройства пешеходного променада. Все малые архитектурные формы – скамейки, опоры освещения, ограждения пирса с возможностью освещения в вечернее время – изготавливаются на производственной базе СЭГХ города Нюрба в соответствии с авторскими проектными решениями компании «Урбан-планинг» г. Казань, архитектор Алмаз Валиуллин», — поделился ведущий архитектор Центра компетенций по вопросам городской среды Якутии LETO Сергей Барахов.

Тем временем в Верхневилюйске идет благоустройство трех крупных общественных пространств: набережной озера Куорамыкы, парка и детской площадки, которая строится на месте пустующего свайного поля. Кроме этого, в селе усиленно готовятся к Ысыаху Олонхо, что в том числе дало возможность профинансировать объекты благоустройства.

«Хочется отметить качественную работу подрядчиков. ИП «Охоноос» показывает новый уровень обработки металлических изделий и в целом качества монтажа. На сегодня ими исправлена работа предыдущего подрядчика и качество конструкций на набережной Куорамыкы ожидается отличным. Люди уже видят формирующийся облик набережной, павильон с амфитеатром и современный пирс. Также хочется отметить хорошую работу ИП Ефремов Родион Родионович, который реализует проект детской площадки на сваях.

Самое главное, что к таким результатам приводит совместная работа администрации района и муниципалитета. Софинансирование со стороны МР и личное кураторство главы улуса Владимира Поскачина позволяют сегодня обеспечить должный уровень объектов», — подчеркнула Алексеева.

Самый крупный объект в Сунтаре – благоустройство центральной площади имени В.И. Ленина. На месте уже проведен демонтаж старого бетонного покрытия, идут выравнивание территории и реконструкция памятника, в село доставлены малые архитектурные формы и плитка. Команда наших архитекторов также посетила жилые дома, строящиеся по программе расселения из ветхого и аварийного жилья.

«Сунтар радует в части комплексности подходов. В селе работают прогрессивно мыслящие застройщики, между ними, опять же, есть здоровая конкуренция и, как следствие, идет повышение уровня качества возводимых объектов. Например, нас поразил жилой дом компании «Дабаан-строй». Они строят дома даже лучше, чем в городах республики: это и навигационно-информационная система подъездов, и внимание к таким деталям, как адресные таблички, архитектурная подсветка и качество благоустройства. Проектировщик – ООО «Стройтехпроект», руководитель Дмитрий Мегин. В рамках согласования архитектурно-градостроительного облика мы уже постепенно выходим на новый качественный уровень», — сообщила главный архитектор республики.

Во время рабочей поездки команда посетила места будущих детских площадок и мини-парков по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке», куда также вошли села Антоновка, Дюллюкю и Эльгяй.

«Вилюйская группа улусов удивила своей целеустремленностью, — поделился архитектор Центра компетенций по вопросам городской среды Якутии LETO Виктор Платонов. — В каждом объекте, где мы были, начали работу подрядчики и постепенно вырисовывается общая картина. Расположение дворов в Сунтаре по программе »1000 дворов» имеет хорошую перспективу, так как они находятся не только возле существующих домов, но и домов, которые будут строиться в будущем. В селе Дюллюкю Верхневилюйского улуса мы приятно удивились тому, сколько детей играет на поле, где в будущем будет мини-парк. Мы с нетерпением ждем, что будет дальше».

Примечательно, что главы Вилюйской группы улусов занимаются не только реализацией текущих проектов, но и при встрече с главным архитектором высказывают заинтересованность в инициировании новых проектов, направленных на развитие родных городов и сел.