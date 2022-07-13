В Верхоянский улус доставили еще 2 тонны гуманитарной помощи

Сегодня, 13 июля, в поселок Батагай — районный центр Верхоянского района — из Якутска направлена дополнительная гуманитарная помощь. 2 тонны продуктов питания от Якутопторга доставил самолет Ан-26 «Полярных авиалиний».

«Сегодня мы отправили социально значимые продукты по заявке района. В ассортименте — мука пшеничная, сахар, крупа гречневая, рис, говядина тушеная, масло растительное, макароны, чай, молоко сгущенное», — сказал Сайдам Степанов, первый заместитель гендиректора Якутопторга.

На обратном пути самолет забрал детей, эвакуированных из пострадавших от паводка населенных пунктов Верхоянского района. Напомним, вчера в Батагай также доставили 2 тонны 253 кг продуктов питания для пострадавших от паводка сел, в том числе по линии Якутопторга — 1 тонну 800 кг груза. До этого из филиала Якутопторга в Батагае было отгружено еще 1,8 тонны продуктов. Таким образом, на сегодняшний день предприятие выделило населенным пунктам Верхоянского района 5 тонн 600 кг продуктов питания из продовольственного резерва, сформированного по заданию Правительства Республики Саха (Якутия). Завтра, 14 июля, также планируется отправить еще 2 тонны продуктов, которые уже отгружены в аэропорту Якутска, сообщает тгк Якутия.Оперштаб.