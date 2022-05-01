01.05.2022
22:04
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Якутия

В Татарстане прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию ЯАССР

30 апреля в Доме Дружбы народов Татарстана прошло торжественное мероприятие, посвященное 100-летию образования Якутской АССР.

Участников приветствовали Александр Колесов, I зам.ген.директора Дома дружбы народов РС(Я), Ирек Шарипов, директор Дома Дружбы народов Татарстана, Назиржон Абдуганиев, председатель исполкома Ассамблеи народов России, Константин Яковлев, зам.председателя Ассамблеи народов Татарстана, Рамиль Закиров, офиц. представитель РС(Я) в Татарстане, Анатолий Михайлов,  зам. председателя ОО «Татарский культурный центр РС(Я) «Туган Як», Альбина Шадрина, председатель НКО РОО «Объединение якутов в Республике Татарстан»

В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ДДН А.Е.Кулаковского и НКО якутов Республики Татарстан. Якутяне — ветераны труда и активные члены НКО награждены юбилейными нагрудными знаками «100-летие Якутской АССР».

На фотогалерее «Якутия — моя молодость»  были представлены фотографии из личных архивов ветеранов труда, работавших долгие годы в Якутии.

Источник: Пресс-служба ДДН РС(Я)
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