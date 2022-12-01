В Сунтаре праздник: зажгли елку на новенькой площади!

В селе Сунтар зажгли новогоднюю елку на обновленной центральной площади

Работы были выполнены в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».



«Жители Сунтарского района, из разных уголков республики и регионов России приняли участие в рейтинговом голосовании Минстроя России. Благодаря такой сплоченности нам удалось показать хороший результат и попасть в адресный перечень территорий для благоустройства в 2022 году. Совместными усилиями руководства района и сотрудников администрации наслега при поддержке управления архитектуры и градостроительства при главе республики и подрядной организации мы успешно реализовали наш проект», — отметил глава села Сунтар Эдуард Филиппов.



Современное общественное пространство в селе обустроено по проекту архитектурного бюро «Эйгэ». Многофункциональный сценарий использования площади предусматривает всесезонность — теплый павильон с эксплуатируемой кровлей, переходящей в навес с качелями, амфитеатр с видом на реку Вилюй, сухой фонтан, зона отдыха со световым порталом и многое другое.

В следующем году предстоят работы по озеленению и социокультурному наполнению территории.

Напомним, в 2021 году с 26 апреля по 30 мая по всей стране прошло онлайн голосование по отбору общественных территорий, которые будут благоустроены на федеральные средства в 2022 году.



В голосовании приняли участие жители 13 муниципальных образований Якутии — городов Алдан, Ленск, Мирный, Нерюнгри, Нюрба, Олёкминск, Покровск, Якутск, посёлка Айхал, сел Майя Намцы, Сунтар и Чурапча.

По итогам голосования, Минстрой РФ засчитал голоса более 59 тысяч жителей республики.



