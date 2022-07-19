В школах Якутска открыты дополнительные первые классы

В Якутске с 6 июля продолжается второй этап по приему в первые классы муниципальных общеобразовательных организаций городского округа «город Якутск» на 2022-2023 учебный год. О ходе приема в 1 классы сообщили в Управлении образования Окружной администрации города Якутска.

На 2022-2023 учебный год в 50 муниципальных образовательных организациях городского округа «город Якутск» было запланировано открытие 168 классов-комплектов на 4831 мест, в том числе 121 класс-комплект с русским языком обучения и 48 класс-комплект с якутским языком обучения.

Приём детей в первый класс проходит в два этапа. Первый этап – с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для детей, которые живут на закреплённой за школой территории, то есть в том же районе, где находится школа, а также для детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления в школы.

Второй этап – с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для детей, не проживающих на закреплённой территории. То есть в течение этого этапа можно подать заявление в школы другого района.

После проведения первого этапа Управлением образования Окружной администрации города Якутска совместно с образовательными организациями проведена работа по открытию 14 дополнительных классов и увеличению количества наполняемости в классах в 19 школах города. В настоящее время открыто 183 классов-комплектов на 5505 мест (увеличение на 15 класс-комплектов).

По состоянию на 18 июля 2022 года, в муниципальные образовательные организации поступило 5 547 заявлений в 1 класс, из них зачислено – 5 023 детей, свободно – 363 места в 29 школах города.

На сегодня решаются вопросы приема в 1 классы в трех школах, это МОБУ «Городская классическая гимназия», МАОУ «Саха политехнический лицей», МОБУ «Якутская городская национальная гимназия». Даны рекомендации по приему в СОШ № 1, СОШ № 7, СОШ № 26, СОШ № 20, Саха гимназию.

Коррекционные школы принимают заявления согласно рекомендациям психолого-медико-психологической комиссии (ПМПК). В коррекционные школы поступило 88 заявлений в 1 класс, из них зачислено 47 детей, 41 проходят ПМПК, свободных мест нет.

С каждым годом наблюдается увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья. Управлением образования Окружной администрации города Якутска совместно с образовательными организациями ведется работа по созданию специальных условий обучения детей с ОВЗ.