Накануне Дня энергетика в Ленском ПТЭС состоялись встречи руководства с трудовым коллективом.

Ленское предприятие тепловых и электрических сетей — это основной поставщик тепловой энергии и коммунальных услуг на территории г. Ленск, включая жителей поселка Дорожный Мурбайского наслега Ленского района. Полный охват населения услугами ЖКХ составляет более 12 тысяч. В этом году энергокомпания приступила к интеграции в холдинг АО «Теплоэнергосервис» — подконтрольную структуру энергетического гиганта РусГидро.

Во встречах с руководством приняли участие сотрудники отопительных котельных, инженеры и слесари КИПиА, ТВК, УММ, ОМТС и ББО. Собрания были проведены в форме ответов на вопросы, чтобы в рабочей обстановке обсудить текущие вопросы.

«Такая форма взаимодействия с коллективом наиболее продуктивная», — считает директор ООО Ленское ПТС Андрей Малышев: «сотрудников интересуют вопросы реорганизации Ленского ПТЭС, на которые мы даем исчерпывающие ответы. В данный период, в связи со сменой собственника, ООО ЛПТЭС осуществляет переход в холдинговую систему РусГидро в составе АО «Теплоэнергосервис» (дочернее общество ПАО «Якутскэнерго», входит в Группу РусГидро).

Предстоящий 2023 год для Общества станет переходным этапом для последовательной интеграции в систему РусГидро. В современный структурный состав предприятия входят: отопительная и промышленная котельные, четыре блочно-модульных котельных, семь канализационных насосных станций, три водонасосных, а также другие структурные объекты генерации. Предприятие осуществляет поставку тепловой энергии, общая установленная тепловая мощность составляет 166,96 Гкал/ч. ЛПТЭС обеспечивает население горячим и холодным водоснабжением, оказывает прием и переработку сточных вод, а также производит работы по вывозу жидких бытовых отходов. В перечень услуг ЛПТЭС также входит обеспечение кабельного и воздушного энергоснабжения.

В перспективе, после реструктуризации, предприятие ждет активная модернизация. В г. Ленск будет осуществлена полная замена сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также произведен переход на автоматизированную систему учета и управления в целях улучшения показателей качества предоставляемых услуг потребителям.