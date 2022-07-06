В гордуме обсудили ремонт дорог в Табаге и кормозаготовительные работы

6 июля состоялось заседание постоянной комиссии по развитию пригородных территорий и агропромышленного комплекса Якутской городской Думы.

С вопросом ремонта и реконструкции дорог в селе Старая Табага к депутатам обратились жители, отметила председатель постоянной комиссии Парасковья Козлова.

По словам руководителя администрации села Табага, все замечания жителей действительно обоснованы. «Такого потока машин во время ледохода, как в этом году, у нас ранее никогда не наблюдалось. Дорожное полотно действительно в плохом состоянии. Нами были направлены письма о включении улицы Центральная в программу «Безопасные и качественные дороги». Мы просили провести не ремонт, а реконструкцию с расширением полотна и изменению прилегающей инфраструктуры», — сообщила Виктория Паланычка.

Начальник управления транспорта и дорожного хозяйства Окружной администрации города Якутска Василий Амбросов сказал: «По поводу скопления автотранспорта стоит отметить, что мы не полномочны разделять: пропускать по дороге кого-то или не пропускать. Мы не имеем права ограничивать проезд в период ледохода, как просят жители в обращении».

Первый заместитель главы города Якутска Алексей Корнилов в своем комментарии отметил озвученную главой города Евгением Григорьевым задачу о необходимости проведения работ по приведению улицы Центральная в нормативное состояние. «Задача принята в работу. Средства на разработку проектно-сметной документации в заявке на 2023 год мы предусмотрим», — отметил Алексей Корнилов.

Также на заседании жители села Табага озвучили необходимость установки мусорных баков на берегу реки, которые бы регулярно убирались.

«Это проблема всех пригородных территорий. Та же картина в Тулагино, Хатассах, Пригородном и Кангалассах. Пригороды делают все возможное для поддержания порядка на своей территории», — сказала председатель постоянной комиссии Парасковья Козлова и рекомендовала администрации города предусмотреть средства для администраций пригородов на организацию уборки мусора в период купального сезона.

Вторым вопросом, обсужденным на заседании, стала подготовка к кормозаготовительным работам на территории города.

«В этом году план сена составляет 11 тысяч тонн, 1200 тонн силоса и 500 тонн сенажа. Для зимовки скота и лошадей в 2022-2023 году по зоотехнической норме необходимо: 9 207 тонн сена, 3836 тонн силоса и 4603 тонны сенажа. По данным на сегодняшний день, план выполняется», — сообщил руководитель управления сельского хозяйства администрации Якутска Марат Данилов.

Он добавил, что в этом году из муниципального бюджета выделено 350 тысяч рублей на организацию кормозаготовительной кампании. «Данные средства необходимо увеличить для организации мобильных бригад для заготовки сена на дальних участках более 35 км и оплату паромной переправы. На сегодняшний день уровень воды на реке Лена не спадает. В связи с этим для мобильных бригад необходимо финансирование парома для переправы на острова», — отметил Марат Данилов.

Информацию, озвученную на заседании, депутаты приняли к сведению, а также приняли решение рекомендовать принять необходимые меры руководству и соответствующим структурам Окружной Администрации города Якутска.