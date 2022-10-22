В Якутске гололед: машину занесло — сбит ребенок

21октября примерно в 17:35 водитель, управляя транспортным средством Тойота Королла Филдер, двигаясь по Покровскому тракту со стороны с. Хатассы в сторону улицы Автодорожной, возле дома № 42 не учел дорожные и метеорологические условия, и в результате заноса автомобиля, не справившись с управлением, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Мальчик направлялся со стороны с. Хатассы в сторону ул. Автодорожной по обочине дороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил ушибы, ему назначено амбулаторное лечение. Следует отметить, что на одежде мальчика имелись световозвращающие элементы. 73-летний водитель имеет водительское удостоверение категорий «В,В1,С,С1», стаж вождения с 1983 года. В момент ДТП водитель был трезвым. По данным федеральной базы ГИБДД за 1 год к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Проводится административное расследование

. Отдел ГИБДД предупреждает водителей и пешеходов об осложнениях обстановки на дорогах, в связи с выпадением осадков в виде снега. На проезжей части образовался гололед, плохие погодные условия напрямую влияют на манеру вождения и требуют повышенной внимательности. Уважаемые водители и пешеходы соблюдайте дорожные правила. Будьте предельно внимательны и осторожны в сложных погодных условиях. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение скоростного режима и исключения резких маневров. Также пешеходам рекомендуем приобретать и носить световозвращающие элементы в особенности детям, в целях предотвращения дорожного травматизма,