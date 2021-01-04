На основании постановления главы Андрея Ноговицына в Чурапчинском улусе 2021 год объявлен Годом здоровья.

«Сегодня я объявляю Годом здоровья в Чурапчинском улусе 2021 год. Мы ставим перед собой важную цель — оздоровление жителей. В следующем году особое внимание будет уделено развитию медицины в нашем улусе», — сказал глава Андрей Ноговицын.

Он отметил, что пандемия поставила в приоритет первоочередной задачей сохранение здоровья населения улуса. Именно здоровье является важнейшей ценностью, жизнесберегающим фактором для каждого человека. Для этого в следующем году в улусе продолжат работу по улучшению материально технической базы Чурапчинской Центральной Районной больницы им. П.Н.Сокольникова. В 2021 году начнется строительство второй очереди и приобретено новое оборудование.

Глава Якутии Айсен Николаев в своём ежегодном Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) РС (Я) 2021 год в республике объявил Годом здоровья. Будет разработан проект стратегического указа Главы РС (Я) в сфере здравоохранения на период до 2025 года, создан при Главе РС (Я) Совета по благополучию и здоровой жизни и объявлена стратегическая инициатива республики – «Здоровый якутянин – здоровая Якутия»! Владимир Путин уделяет особое внимание национальному проекту «Здравоохранение», поддержке высокотехнологичной медпомощи в стране. Андрей Ноговицын подчеркнул, что Чурапчинский улус активно подключится к этим инициативам Ил Дархана и Президента страны.

Отметим, что 2020 год прошел в Чурапчинском улусе под эгидой Года сельского хозяйства.