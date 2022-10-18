В бюджет Якутии вносят изменения

Общий объём доходов государственного бюджета Якутии на 2022 год составит свыше 318 млрд рублей, что на 43 млрд больше прогноза. Увеличение связано с налоговыми поступлениями от предприятий, работающих на территории региона. Об этом сообщил министр финансов Валерий ЖОНДОРОВ на заседании регионального правительства.

Ранее глава республики Айсен НИКОЛАЕВ отметил, что в уточнённом проекте бюджета должны быть сохранены все ранее заложенные мероприятия, а также ресурсы на оказание новых мер социальной поддержки, в том числе семьям военнослужащих.

Как уточнил Валерий Жондоров, прогноз поступлений в региональный бюджет увеличен в связи с ростом объёма добычи ряда полезных ископаемых и налога на имущество. При этом увеличена и расходная часть, которая направлена как на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС, так и на повышение социальной направленности бюджета.

Также идёт рассмотрение проекта государственного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, проект разработан на основе прогноза социально-экономического развития республики, основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики страны, а также налоговых поступлений от крупных промышленных предприятий, работающих в республике.