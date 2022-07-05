05.07.2022
21:34
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Открытие VIII Спортивных игр народов Якутии в Борогонцах. Дополняется

В Борогонцах, несмотря ни на что, стартовали VIII Спортивные игры народов Якутии. Сейчас идет церемония открытия игр. Талисман Игр — Дьөһөгөй — дал старт главному спортивному событию этого года. тгк @yk24ru

Хозяева VIII Спортивных игр народов Якутии — сборная Усть-Алданского района — завершили парад сборных

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, прилетевший из Хабаровска, где он сегодня работал, объявил Спортивные игры народов Якутии открытыми.

По стадиону пронесли флаг Игр и подняли его.

Фото: тгк @yk24ru, Надежды Коротовой
Источник: тгк @yk24ru

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