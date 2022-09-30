В Борогонцах открыли автоматизированную котельную «Восток 1»

В селе Борогонцы Усть-Алданского района Республики Саха (Якутия) состоялась торжественная церемония открытия новой автоматизированной угольной котельной «Восток 1» мощностью 18 МВ с сетями теплоснабжения и водоснабжения и центрального теплового пункта мощностью 3,54 Мвт. Ввод этого одного из крупнейших объектов жилищно-коммунального комплекса региона в эксплуатацию позволил заменить в населенном пункте две устаревшие нефтяные котельные «Восток» и «МСШ-2».

Первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников и директор Департамента модернизации коммунальной инфраструктуры и сопровождения федеральных проектов государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Радченко поздравили жителей муниципального образования и сотрудников предприятия с этим значимым событием.

Реализацию данного проекта модернизации коммунальной инфраструктуры осуществляло ООО «Инженерные сети Проект». На его выполнение из всех источников финансирования было направлено 447,83 млн. рублей, в том числе средства Фонда ЖКХ – 268,7 млн. рублей, участника проекта ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» – 179,13 млн. рублей.

Новая котельная — автоматизированная, за технологическими процессами можно следить удаленно. Данные по ее работе будут передаваться ресурсоснабжающей организации в головной офис.

— Строительство котельной началось в прошлом году, за короткие сроки она была введена в эксплуатацию. Оборудование отвечает современным требованиям, что положительно отразится на экономике предприятия и на теплоснабжении всего села. Выражаю благодарность Фонду содействия реформированию ЖКХ, Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики, ГУП «ЖКХ», муниципальным властям и подрядчику за большую совместную работу. Уверен, котельная прослужит долго и на благо всем жителям, – сказал первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников.

Отметим, что существенное преимущество новой котельной — не только возможность обеспечения населения качественной услугой теплоснабжения, но и экономия денежных средств. Благодаря переходу на уголь, который планируют завозить в район с Харбалахского угольного разреза, ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» снизит расходы на дорогостоящее нефтяное топливо. А за счет автоматизации процессов будет расходоваться меньше угля, чем в обычных котельных.

По информации генерального директора ГУП «ЖКХ Республики Саха (Якутия)» Виталия Чикачева, благодаря переходу с нефтяного топлива на уголь уже в этом году экономия составит 80 млн. рублей.

— Мы продолжим наше сотрудничество с республикой и введем еще две автоматизированные котельные Запад-1 и Запад-2. Это также позволит оптимизировать старые котельные и сократить затраты на топливно-энергетические ресурсы, – рассказал директор Департамента модернизации коммунальной инфраструктуры и сопровождения федеральных проектов государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Олег Радченко.