В библиотеках Якутии ученые прочли детям свои любимые книги

27 мая в рамках Общероссийского дня библиотек Национальная библиотека Якутии провела III Республиканскую сетевую акцию «Сила книга — 2021».

В этом году акция была посвящена Году науки и технологий в России и прошла под эгидой «Первые открытия». В 220 библиотеках Якутии приглашенные гости прочли детям отрывки из своих любимых книг. Героями акции стали ученые-исследователи, представители научного сообщества, краеведы. Акция прошла в формате онлайн, в населенных пунктах, где не действуют ограничительные меры в связи с эпидемиологической ситуацией, акция прошла в традиционном формате.

Всего по республике акция состоялась в 34 районах и 220 населенных пунктах. Участниками стали более 6000 человек.

Чтецом в Национальной библиотеке РС (Я) выступил Евгений Николаевич Попов, ведущий эксперт лаборатории биотехнологии технопарка Якутия, генеральный директор ООО «Ксенос». Он в прямом эфире на платформах Instagram, YouTube и Zoom прочитал отрывок из книги писателя-фантаста Яна Вайсса «Нам было его жаль…».

Масштабная акция «Сила книги» берет начало с 2019 года. В 2019 г. в качестве чтецов выступили представители государственной власти республики и муниципальных органов власти и прочли вслух отрывки из своих любимых произведений.

Героями становились глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев, председатель Государственногого собрания (Ил Тумэн) РС (Я) П.В. Гоголев, заместитель председателя правительства РС (Я) О.В. Балабкина и другие. В 2020 году героем акции выступил доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, отличник здравоохранения РФ и РС (Я), кардиохирург Петр Иванович Захаров.

Благодаря акции, по итогам 2019 г. Якутия стала победителем Всероссийского конкурса «Самый читающий регион», в 2020 – «Литературным флагманом России».