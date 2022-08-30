В Алданском районе коренные народы выступают против преследования охотников — СМИ

Охотник-эвенк Степан Пахомов

Алданский район является промышленным районом, в котором с середины прошлого века успешно работают различные золотодобывающие компании, проходят Трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий Океан», магистральный газопровод «Сила Сибири». Но изначально территория района – места исконного традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера – эвенков, проживающих сейчас в двух муниципальных образованиях, состоящих из национальных сел Хатыстыр, Угоян и Кутана. Основное население района – русские, русскоговорящие. За долгие годы совместного проживания, эвенки придерживаются принципов добрососедства, всегда готовы прийти на помощь и делиться с теми, кому нужнее. Но в последнее время всё больше проявления несправедливости в их отношении со стороны представителей власти; в том числе много говорят о предвзятости участкового К. по отношению к коренным жителям Алданского района. При этом отмечаем, что многие люди не хотят жаловаться в силу своего характера либо нежелания открыто выражать свое мнение, так как им жить на своей земле дальше и они не хотят привлекать к себе лишний раз внимание представителей власти,сообщает Л.В. Христофорова, первый вице-президент АКМНС РС(Я) в своей статье на сайте Улус.медиа.

В публикации приводятся данные по уголовным делам в отношении представителей коренных малочисленных народов Севера, рассмотренным в Алданском районном суде Республики Саха (Якутия) с 2015 по 2021 годы – больше половины дел каждый год заводится в отношении представителей коренных малочисленных народов Севера. При этом автор отмечает, что численность населения в районе по данным переписи 2020 года составляет 42632 человека, из которых представителей коренных малочисленных народов Севера всего 2344 человека, то есть около пяти процентов от общего населения Алданского района. И не секрет, что почти всё мужское население района являются заядлыми охотниками и рыбаками, любителями проводить все выходные на природе.

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