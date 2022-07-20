В Алдане установили дорожные знаки после жалобы жителя



В городе Алдане на одном из перекрестков установили недостающие дорожные знаки, передает ЦУР Якутии.

Житель города Алдана пожаловался через приложение «Госуслуги. Решаем вместе», что на перекрестке по улице Жадейкина не установлены дорожные знаки, что может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. ЦУР зафиксировал сообщение и перенаправил в администрацию города, после чего дорожные знаки были оперативно установлены.

