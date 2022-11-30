Уникальный фестиваль «Science cinema» пройдет в Якутске

Национальная библиотека РС(Я) организует Первый региональный фестиваль исследовательского кино «Science cinema». Фестиваль пройдет со 2 по 10 декабря 2022 года в рамках Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Грибановские чтения».

​«Science cinema» — это междисциплинарный проект на стыке науки и искусства, исследующий возможности перевода научного знания на язык кино. Миссия фестиваля — создание условий для диалога кинодеятелей и учреждений культуры, хранителей фондов культурного наследия с целью популяризации исследовательского кино, поиска новых форм сотрудничества. География фестиваля охватывает города Якутск, Москва, Санкт-Петербург, Архангельск.

В течение фестивальных дней на сайте Национальной библиотеки РС(Я) по адресу nlrs.ru и в Историческом зале библиотеки будут показаны исследовательские фильмы, выпущенные участниками за последние 2 года. В фокусе фестиваля фильмы об истории России и Якутии, в частности, образовании ЯАССР, о работе этнографов, фольклористов, археологов, история кино и др.

Завершающим мероприятием фестиваля станет очная встреча всех заинтересованных в создании и продвижении исследовательского кино в формате воркшопа «Исследовательское кино: проблемы и перспективы», который состоится 10 декабря в 15:00 ч. в Историческом зале Национальной библиотеки РС(Я).

Программа:

2 декабря 16:00 ч. – Показ документального фильма «Платон Ойунский. Сокровенная история». Автор сценария Евдокия Избекова, режиссер Галина Раевская, оператор-постановщик Илья Жараев, г. Якутск.

Место проведения: Литературный музей им. П.А. Ойунского, ул. Октябрьская, 10.

3 декабря, в течение дня – Показ документальных фильмов «Спасение фрески собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря», «Спасение фрески Николы на Липне» 1 и 2 части. Режиссер Татьяна Дьяконова, г. Санкт-Петербург.

Место проведения: сайт Национальной библиотеки РС(Я). Адрес: nlrs.ru

5 декабря в 17:00 ч. – Показ документального фильма «Век якутского кино». Режиссер и автор сценария Иван Кривогорницын, г. Якутск.

Место проведения: Исторический зал Национальной библиотеки РС(Я). Адрес: пр. Ленина 40, 2 этаж.

6 декабря, в течение дня — Показ документального фильма «100 лет мечты». Режиссер Никита Аржаков, авторы сценария Василий Васильев-Харысхал и Андриан Борисов, г. Якутск.

Место проведения: сайт Национальной библиотеки РС(Я). Адрес: nlrs.ru

7 декабря, в течение дня – Показ документального фильма «Война и мир в письмах учителя В.Н. Егорова». Автор Надежда Торговкина, г. Якутск.

Место проведения: сайт Национальной библиотеки РС(Я). Адрес: nlrs.ru

8 декабря в 16:00 ч. – Показ документального фильма «Коч. Северный путь». Руководитель проекта Глеб Плетнев, автор сценария, режиссер Алексей Ивакин г.Архангельск

в 16:30 ч. — Показ научно-популярного фильма «Якутская свадьба. XIX век». Авторы сценария Аиза Решетникова, Мария Боппоенова, режиссер-оператор Сергей Зверев, г. Якутск.

Место проведения: Исторический зал Национальной библиотеки РС(Я). Адрес: пр. Ленина 40, 2 этаж.

9 декабря, в течение дня – Показ документального фильма «Мой личный дракон». Режиссер Мила Кудряшова, г. Москва.

в течение дня – Показ документального фильма «Энгэси из Северной Пальмиры». Продюсер Галина Кутугутова, режиссер Иван Кривогорницын, автор сценария Аина Прибылых, г. Якутск.

Место проведения: сайт Национальной библиотеки РС(Я). Адрес: nlrs.ru

10 декабря в 15:00 ч. – воркшоп «Исследовательское кино проблемы и перспективы»

В рамках воркшопа состоится премьера документального фильма «Бескорыстный служитель науки», посвященный жизни и деятельности зачинателя библиотечного и музейного дела в Якутии Н.Н.Грибановского.

Место проведения: Исторический зал Национальной библиотеки РС(Я). Адрес: пр. Ленина 40, 2 этаж.