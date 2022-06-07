Уникальная мультимедийная выставка о театрах Якутии

В историческом парке «Россия – Моя история» состоится торжественное открытие новой уникальной выставки «Театры и пути: от архаики до модерна».

12 июня в историческом парке «Россия – Моя история» торжественно откроется выставка театров и музеев Якутии. Выставка приурочена ко Дню России и I Конгрессу национальных театров России «Театры и пути: от архаики до модерна». Как пояснила заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Марина Силина, в основу мультимедийно-предметной экспозиции легли выставочные материалы и сценический реквизит, предоставленные театрами и музеями Республики Саха (Якутия).

— Это глобальный проект про театральное наследие Республики Саха (Якутия). Символично, что выставку мы открываем в преддверии старта Дней Александринского театра и первого Конгресса национальных театров, который пройдет в Якутске с 23 по 25 июня. И открываемся мы в один из главных праздников — День России. Эта уникальная мультимедийная экспозиция будет располагаться в историческом парке «Россия — Моя история» в зале экспозиции «Рюриковичи». Композиция выставки разделена на тринадцать секций – где будут представлены все наши театры, их богатая история и уникальное творческое, культурное наследие, — подчеркнула Силина.

Среди участников выставки представлены: Саха академический театр им П.А. Ойунского, Государственный академический Русский драматический театр им. А.С. Пушкина, Государственный театр оперы и балета им. Д. К. Сивцева – Суорун Омоллона, Театр Олонхо, Государственный театр юного зрителя РС (Я), Национальный театр танца им. С.А. Зверева – Кыыл Уола, Государственный театр коренных малочисленных народов Севера, Государственный театр эстрады РС (Я), Нюрбинский государственный передвижной театр. Национальный художественный музей РС(Я), Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского, а также музей музыки и фольклора народов Якутии дополнят выставку своими экспонатами.

В каждой представленной секции посетитель сможет окунуться в мир театрального искусства и побывать на подмостках величайших театральных сцен мира. Выставка позволит стать участником театра, приняв на себя роль как зрителя, так и актера. Экспозиция представит архивные фотографии и видеоматериалы, афиши, эскизы декораций и костюмов, реквизиты и костюмы.