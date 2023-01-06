Украл велосипед и сдал его в комиссионный магазин

Полицией г. Якутска раскрыта кража велосипеда из подъезда дома.

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница дома по ул. Северная с сообщением о краже скоростного велосипеда с лестничной площадки. Сумма ущерба составила 21 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлен ранее судимый 36-летний подозреваемый.

Выяснилось, что злоумышленник в вечернее время похитил не пристегнутый тросовым замком велосипед из подъезда дома, после чего сдал в комиссионный магазин. Вырученные денежные средства он потратил на личные нужды.

В настоящее время похищенный велотранспорт изъят и возвращен владелице.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Полицейские напоминают владельцам велосипедов о необходимости позаботиться о сохранности транспортных средств: