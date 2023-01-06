Украл велосипед и сдал его в комиссионный магазин
Полицией г. Якутска раскрыта кража велосипеда из подъезда дома.
В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница дома по ул. Северная с сообщением о краже скоростного велосипеда с лестничной площадки. Сумма ущерба составила 21 000 рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлен ранее судимый 36-летний подозреваемый.
Выяснилось, что злоумышленник в вечернее время похитил не пристегнутый тросовым замком велосипед из подъезда дома, после чего сдал в комиссионный магазин. Вырученные денежные средства он потратил на личные нужды.
В настоящее время похищенный велотранспорт изъят и возвращен владелице.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Полицейские напоминают владельцам велосипедов о необходимости позаботиться о сохранности транспортных средств:
- единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра, если же этого не избежать, паркуйте свой транспорт в местах, где расположены камеры наружного видеонаблюдения;
- на ночь оставляйте велотранспорт в надёжном закрываемом месте;
- не полагайтесь только на тросовые замки, злоумышленники легко «перекусывают» запирающие устройства специальным инструментом, либо ломают замок;
- промаркируйте наиболее используемые запасные части (всегда сохраняйте технический паспорт на свой велосипед, по возможности сделайте снимок велосипеда);
- не покупайте бывший в употреблении велосипед без документов, так как в этом случае вы рискуете стать хозяином краденого средства для передвижения и мотивируете преступников на совершение новой кражи.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий