06.01.2023
14:47
280

Происшествия

Украл велосипед и сдал его в комиссионный магазин

Полицией г. Якутска раскрыта кража велосипеда из подъезда дома.

В отдел полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница дома по ул. Северная с сообщением о краже скоростного велосипеда с лестничной площадки. Сумма ущерба составила 21 000 рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска установлен ранее судимый 36-летний подозреваемый.

Выяснилось, что злоумышленник в вечернее время похитил не пристегнутый тросовым замком велосипед из подъезда дома, после чего сдал в комиссионный магазин. Вырученные денежные средства он потратил на личные нужды. 

В настоящее время похищенный велотранспорт изъят и возвращен владелице.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Полицейские напоминают владельцам велосипедов о необходимости позаботиться о сохранности транспортных средств:

  • единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра, если же этого не избежать, паркуйте свой транспорт в местах, где расположены камеры наружного видеонаблюдения;
  • на ночь оставляйте велотранспорт в надёжном закрываемом месте;
  • не полагайтесь только на тросовые замки, злоумышленники легко «перекусывают» запирающие устройства специальным инструментом, либо ломают замок;
  • промаркируйте наиболее используемые запасные части (всегда сохраняйте технический паспорт на свой велосипед, по возможности сделайте снимок велосипеда);
  • не покупайте бывший в употреблении велосипед без документов, так как в этом случае вы рискуете стать хозяином краденого средства для передвижения и мотивируете преступников на совершение новой кражи.

Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх