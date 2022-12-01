Успех якутской лыжницы на Кубке России

Спортсменка команды Республики Саха (Якутия) по лыжным гонкам, мастер спорта России Алёна Баранова завоевала бронзовую медаль, в соревнованиях по спринту свободным стилем, во втором этапе Кубка России, в Вершине Тёи. Представительница Якутии преодолела дистанцию в финале с результатом 3мин.42,75 сек, уступив победительнице Веронике Степановой чуть больше секунды (+1,17). Следует отметить, что в тройке лидеров гонки, второе место заняла олимпийская чемпионка 2022 года, заслуженный мастер спорта России Наталья Непряева. Это уже вторая награда главных соревнований России по лыжным гонкам нового сезона 2022-2023, которой Алёна Баранова пополнила наградной актив республиканской сборной. На первом этапе Кубка России, который прошёл 19 ноября, якутская лыжница боролась за место на пьедестале в спринте классикой и стала бронзовым призёром. В этапах Кубка России участвует алданская лыжница, мастер спорта России Анастасия Дубова, на первом этапе, показала 57 результат из 92 заявленных участниц. Напомним, что Анастасия начала сезон бронзовым призёром Всероссийских соревнований по лыжным гонкам которые состоялись на трассе лыжно – биатлонного комплекса Республиканской спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам 29 – 30 октября, в Алдане.