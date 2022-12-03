У пенсионера из Якутии лже-сотрудник Пенфонда сняла с карты миллионы рублей!

62–летнему жителю Мирного позвонила неизвестная, представилась работником Пенсионного фонда и сообщила, что из-за предстоящей индексации пенсии ему положена выплата в размере 40 тысяч рублей. Под этим предлогом она убедила потерпевшего продиктовать код, поступивший на телефон. Лишь только после этого пенсионер опомнился и прервал звонок.

Масштаб произошедшего он смог оценить на следующий день, когда обратился лично в финансовую организацию и узнал, что его мобильный банк переведен на другой номер телефона, а главное – злоумышленники похитили все его сбережения. Общая сумма ущерба составила 2 034 795 рублей.

Пострадавший пенсионер из Мирного сам рассказал, как его обманули мошенники, чтобы предупредить других о их схемах:

Уважаемые граждане! Нельзя никому сообщать коды из смс – сообщений от банка! Разовые коды доступа, используемые для входа в интернет-банк, являются двумя важнейшими уровнями защиты вашего счета. Данная информация позволяет производить любые операции со счетом: от совершения покупок до денежных переводов в пользу третьих лиц. Будьте бдительны!