Три человека госпитализированы после страшной аварии

11 января около 17 часов вечера в Алданском районе на автодороге г.Томмот в районе дома №33 произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, 18-летний водитель управляя автомашиной “Тойота Марк2” не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем “КамАЗ” под управлением 54-летнего водителя.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили три человека: водитель и два пассажира иномарки – мужчины 1979 г.р и 1964 г.р. Пострадавшие были доставлены и госпитализированы в Алданскую ЦРБ.



В ходе проверки установлено, что водитель иномарки права на управление транспортными средствами не имеет. К административной ответственности в течение года привлекался 2 раза по ст. 12.7 ч. 1 КоАП РФ и по ст.12.3 ч. 1 КоАП РФ – 1 раз.

С 30-летним стажем вождения камазист имеет водительское удостоверение по категории А, А1, В, В1,С, С1, D, D1, ВЕ, СЕ, М, к административной ответственности не привлекался. В ДТП водитель “КамАЗ” не пострадал. Оба водителя были трезвыми, были пристегнуты ремнями безопасности.

По данному факту ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Госавтоинспекция республики обращается ко всем водителям: в условиях сильных морозов и ограниченной видимости быть предельно внимательными на дороге и, по возможности, не предпринимать дальних поездок в эти дни! При таких выездах существует большой риск попасть в сложную ситуацию на дороге! При наступлении сильных морозов автомобилистам рекомендуется быть особо аккуратными и не забывать проводить тщательный осмотр автомобиля перед поездкой. Наибольшей опасности при низком температурном режиме подвергаются водители и пассажиры автомобилей на дизельном топливе, которое не выдерживает мороза и замерзает. Также в таких случаях возможны проблемы в работе аккумулятора и световых приборов, что может привести к возникновению аварийной ситуации. Если выезд нельзя отложить, необходимо проверить все системы машины, — посмотреть заряд аккумулятора, проверить давление в шинах и электрику. При управлении автомобилем водителям следует быть предельно сконцентрированными, в частности, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость! Необходимо быть аккуратнее при совершении маневров, в том числе перестроении из ряда в ряд. Нужно в обязательном порядке в любое время дня и ночи передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана либо снегопада максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

Соблюдайте Правила дорожного движения! Будьте взаимовежливы друг другу!