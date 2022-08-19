Топ-5 худших управляющих компаний Якутска

Пять управляющих компаний из г. Якутска и п. Жатай могут попасть в список нарушителей лицензионных требований как в части наличия дебиторской задолженности, так и в части отсутствия заключенного договора энергоснабжения. До 11 января 2023 большинству управляющих компаний необходимо пройти перелицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с Жилищным кодексом РФ. Наличие грубых нарушений лицензионных требований со стороны управляющих компаний грозит отказом в перелицензировании Управлением государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия).

В “черный” список вошли 5 исполнителей коммунальных услуг – управляющих компаний, обслуживающих 43 многоквартирных дома (МКД). Их общий долг – около 50 миллионов рублей. Верхнюю строчку занимает ООО УК «Каскад» г. Якутск, которая обслуживает 5 домов и накопила долг более 13 млн. рублей. Следующим в списке идет ООО УК «Теплый ключ» г. Якутск, управляющая 4 домами. Задолженность компании – свыше 12,8 млн. рублей. Также в тройке «лидеров» — УК «Ирмакс» г. Якутск. В обслуживании компании 5 МКД, просроченная задолженность – 10,9 млн. рублей. На четвертой строчке расположилось УК «Ригель». Задолженность — 6,9 млн. рублей. В столице республики компания обслуживает 18 МКД. Замыкает список ООО УК «Цветков» п. Жатай. В управлении компании — 11 МКД, задолженность — 4,5 млн. рублей.

В настоящее время в отношении всех вышеназванных неплательщиков на исполнении у службы судебных приставов находятся исполнительные листы. В июне решением Арбитражного суда РС (Я) с ООО УК «Ригель» была взыскана часть задолженности.

Энергетики подчеркивают, полная и своевременная оплата потребленной электроэнергии — это не только выполнение условий договора энергоснабжения, но и гарантия стабильного функционирования энергообъектов, выполнения ремонтных программ. Не исполняя свои обязательства по оплате потребленных ресурсов, управляющая компания ставит под угрозу комфорт жителей обслуживаемых домов.