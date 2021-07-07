Телезвезда — новый пресс-секретарь мэра Якутска

Новым пресс-секретарем мэра Якутска стал известный журналист Алексей Соколов — сообщают наши источники в НВК «Саха».

Ранее наше издание сообщало 1 мая 2021 года:

Директор — главный редактор дирекции телеканала «Якутия24» и телезвезда Алексей СОКОЛОВ покидает свой пост.

Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое было подписано руководством НВК САХА, сообщает источник SakhaLife в телерадиокомпании.

По данным источника, на должность, ставшую вакантной, претендует Туяра КОНСТАНТИНОВА, возглавляющая московский филиал НВК САХА. Ранее она работала в мэрии Якутска, при Айсене НИКОЛАЕВЕ, а до этого возглавляла пресс-службу якутской «Единой России», опять же при Айсене Сергеевиче.

Алексей Соколов не стал углубляться в причины своей отставки. Вот как он прокомментировал ситуацию SakhaLife:

— Да, я ушел в отпуск с последующим увольнением. Считаю, что свою миссию на канале выполнил, сформирована сильная команда, которая без всяких проблем продолжит творческую деятельность. Сам пока отдохну, займусь семьей, ну и, собственно, открыт для предложений.