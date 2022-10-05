05.10.2022
10:00
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Культура

Телеграмму императора Николая II покажут в Якутске

5 октября 2022 года исполняется 111 лет со дня открытия двухэтажного каменного здания бывшей Якутской городской публичной библиотеки и Якутского областного музея (ныне Историческое здание Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия)), которое представляет собой памятник архитектуры и уникальный пример инженерного сооружения на территории вечной мерзлоты начала XX века. Строительство здания сыграло огромную историческую роль в культурной и духовной жизни северного края.

В Историческом зале Национальной библиотеки РС(Я) читатели могут ознакомиться с богатой историей здания. Выставка, посвященная уникальному сооружению, постоянно обновляется. Накануне 111-летия со дня открытия здания сотрудники Национальной библиотеки РС(Я) нашли уникальный документ – телеграмму Российского императора Николая II в честь открытия здания Якутской городской публичной библиотеки и Якутского областного музея.

В документе Российский император Николай II пишет Якутскому губернатору И.И. Крафту:

«Поручаю Вамь передать Преосвященному Мелетию и всемь бывшимь на освящении здания Областного музея и Городской Библиотеки Мою благодарность за выраженныя Мне Верноподданнические чувчтва».  Телеграмма была отправлена из Крымской Ливадии 7 октября 1911 года в ответ на приветственную телеграмму гостей торжественной церемонии освещения и открытия здания библиотеки и музея, которая состоялась 5 октября 1911 года.

Копию документа, предоставленную Национальным архивом Республики Саха (Якутия), можно увидеть в Историческом зале Национальной библиотеки РС(Я). 

Фото: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)
Источник: Медиацентр Национальной библиотеки РС (Я)

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