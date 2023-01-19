Та же купель: Шокирующее заявление про «лишних» журналистов залетает в федеральные ленты

В правительстве Якутии назвали «ересью» информацию о запрете женщинам смотреть на окунание главы региона в купель.

Руководитель департамента информационной политики и массовых коммуникаций правительства Якутии Семен Трофимов в беседе с «Газетой.Ru» опроверг информацию о том, что журналистам-женщинам запретили смотреть на окунание главы региона Айсена Николаева в крещенской купели. Ранее об этом сообщило издание «Комсомольская правда», которое, по словам Трофимова», уже извинилось и готовит опровержение.

«Комсомольская правда» только что мне звонила и извинялась за свою сотрудницу, которая эту ересь и бред написала. Сейчас они готовят опровержение с моим комментарием. Дело в том, что у нас -53 градуса на улице. Там, где проводятся окунания, натянута палатка, где подается тепло. Эта палатка не безразмерная. Для того, чтобы спокойно отработали операторы и не мешали священникам проводить обряд освящения воды, я попросил лишних корреспондентов удалиться. В смысле лишних — тех, которые без операторов», — сказал он.

Трофимов подчеркнул, что попросил журналистов выйти, не разделяя их на мужчин и женщин. Он уточнил, что после съемок процесса окунания главы представителей СМИ запустили обратно и дали возможность задать все интересующие их вопросы.

«Я сказал, что все фото и видео материалы мы предоставим, просто до пресс-подхода подождите в раздевалке. Никакого разделения на мужчин, женщин и так далее не было. Просто я попросил до пресс-подхода не мешать священникам. Там реально негде было священникам встать даже. Потому что там работают тепловые пушки, возле тепловой пушки встать нельзя, потому что загорится одежда. А вот эта девица написала вообще откровенную ересь. Сейчас «Комсомольская правда» готовит опровержение. Никого не ограничивали. Когда воду освятили, глава окунулся, все это снимали, и потом все были допущены на пресс-подход, и глава ответил на все вопросы, которые ему задали», — добавил Трофимов.

Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что один из руководителей пресс-службы главы и правительства Якутии попросил представителей СМИ во время окунания главы региона Айсена Николаева покинуть помещение, где находится купель, объяснив это тем, что женщинам нельзя присутствовать, когда в воду входит мужчина. По данным издания, после того, как Николаев вышел из купели и отправился в раздевалку, журналистам разрешили вернуться, смотреть при этом на окунание других мужчин не запрещалось.