Суд признал недействительным брак якутянки с иностранцем

В Якутии суд на основании материалов полиции признал брак между жительницей посёлка Усть-Нера и иностранцем недействительным и аннулировал запись акта гражданского состояния о его заключении, сообщает тгк МВД по РС(Я).

А началось всё с того, что женщина нарушила сроки замены паспорта гражданина Российской Федерации и почти год жила без основного документа. Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Оймяконскому району вызвал нарушительницу к себе, чтобы привлечь её к ответственности по ст. 19.15 КоАП РФ. В ходе беседы он узнал, что гражданка состоит в браке с иностранцем. Женщина призналась, что согласилась на предложение знакомого заключить фиктивный брак с его племянником, так как ей пообещали вознаграждение, но денег она так и не получила.

После официальной регистрации брака новоиспечённый супруг уехал к себе на родину. В разводе он отказывал, так как хотел получить российское гражданство в упрощённом порядке. Полицейский выяснил, что супруги не вели общего совместного хозяйства и совместно не проживали. На основании этого брак был расторгнут. Кроме того, жительнице посёлка Усть-Нера за проживание без документа, удостоверяющего личность, был назначен штраф.