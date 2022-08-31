31.08.2022
19:29
95

Судебная хроника

Суд оправдал якутянина за удары ножом, вызванные необходимостью самообороны

Причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии необходимой обороны не влечет уголовного преследования

Верховный Суд Республики Саха (Якутия) оставил без изменения приговор Якутского городского суда, которым 34-летний житель Якутска оправдан за причинение тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч.2 ст.111 Уголовного кодекса РФ), в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, сообщает пресс-служба Верховного Суда Республики Саха (Якутия).
Судом установлено, что 30 ноября 2021 года находясь в доме у своего друга в мкрн. Марха между подсудимым и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого соперник стал душить подсудимого. Когда у подсудимого потемнело в глазах и практически не осталось сил сопротивляться он, защищая свою жизнь, достал из заднего кармана брюк  перочинный нож и нанес потерпевшему несколько ударов в бок.
Согласно ст. 37 Уголовного кодекса РФ  не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу об отсутствии в действиях подсудимого состава преступления. 

Фото: архив Sakhalife
Источник: пресс-служба Верховного Суда Республики Саха (Якутия)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх