Суд оправдал якутянина за удары ножом, вызванные необходимостью самообороны

Причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии необходимой обороны не влечет уголовного преследования

Верховный Суд Республики Саха (Якутия) оставил без изменения приговор Якутского городского суда, которым 34-летний житель Якутска оправдан за причинение тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч.2 ст.111 Уголовного кодекса РФ), в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, сообщает пресс-служба Верховного Суда Республики Саха (Якутия).

Судом установлено, что 30 ноября 2021 года находясь в доме у своего друга в мкрн. Марха между подсудимым и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого соперник стал душить подсудимого. Когда у подсудимого потемнело в глазах и практически не осталось сил сопротивляться он, защищая свою жизнь, достал из заднего кармана брюк перочинный нож и нанес потерпевшему несколько ударов в бок.

Согласно ст. 37 Уголовного кодекса РФ не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу об отсутствии в действиях подсудимого состава преступления.