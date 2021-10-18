Студенты из Якутска и Бостона изучают влияние изменения климата на дома в Якутске

Студенты из Северо-Восточного федерального университета и Массачусетского технологического института (MIT) проводят исследование, которое поможет лучше понять влияние изменения климата и других факторов развития застройки на жилищные условия жителей Якутска.

Чтобы помочь в исследовании достаточно пройти короткий опрос онлайн по ссылке. К участию приглашаются жители частных и малоэтажных домов Якутска и пригородов.

«Мы выбрали Якутск, потому что это единственный быстрорастущий город, который полностью расположен на вечной мерзлоте. Несмотря на то, что современные дома возводятся на сваях, большой процент жилой застройки подвергается воздействиям окружающей среды и особенно воздействиям, связанным с деградацией мерзлоты.Все жители имеют разные возможности, чтобы адаптироваться к ним, обезопасить свое жильё и обеспечить качество жизни. И нам важно узнать, как городское планирование и развитие жилой застройки влияют на эти процессы», – рассказала аспирантка факультета городских исследований и планирования аспирантуры MIT.

Студенческий проект международный и междисциплинарный. В команде – магистранты и аспиранты факультета градостроительства, инженерно-технического института и факультета охраны окружающей среды.

«Мы надеемся закончить дипломы и сделать академический вклад, а также хотелось бы передать результаты исследования городу и жителям», – поделились студенты.

Сейчас изменения климата – это не вымысел и люди всей планеты уже ощущают на себе последствия этого процесса, необходимо как можно больше говорить о проблеме и уже не только о предотвращении климатических изменений, а о возможностях адаптации к ним.

Фото и текст предоставлены участниками проекта