Страшная авария произошла в Алданском районе

В Томмоте, Алданского района водитель легковушки с двумя пассажирами угодили под бензовоз. По предварительной информации водитель не имеет водительского удостоверения. Пассажиры не были пристегнуты. Обстоятельства выясняются.

Фото: DPSYKT.14 Источник: DPSYKT.14

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