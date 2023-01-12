12.01.2023
00:07
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Происшествия

Страшная авария произошла в Алданском районе

В Томмоте, Алданского района водитель легковушки с двумя пассажирами угодили под бензовоз. По предварительной информации водитель не имеет водительского удостоверения. Пассажиры не были пристегнуты. Обстоятельства выясняются.

Фото: DPSYKT.14
Источник: DPSYKT.14

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