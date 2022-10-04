СР протащила депутатом кандидата, судимого за незаконное лишение свободы людей и вымогательство

Районные избиркомы объявили зарегистрированных депутатов по округам после прошедших 11 сентября муниципальных выборов.

В Усть-Янском районе Якутии список депутатов районного Совета опубликовала муниципальная газета «Заря Яны».

Согласно решению №61 Усть-Янской ТИК, партия «Справедливая Россия – патриоты — за правду» получила два мандата. «Тащивший» список Федот ТУМУСОВ, депутат Госдумы и бывший региональный партийный лидер, ожидаемо отказался от мандата, как и некоторые эсеры. Всего по списку их было 9. В итоге депутатами районного Совета депутатов Усть-Янского улуса по единому избирательному округу стали Даниял ДАУДОВ и Виул РЕБРОВ.

А значит, защищать интересы усть-янцев и отстаивать их права будет депутат, судимый за незаконное лишение свободы людей и вымогательство — Даниял Даудов. Согласно анкете Даудова, оказавшейся ранее в распоряжении редакции, в 2006 году он был осужден по п. А, Ж ч. 2 ст. 127, п. А, В ч. 2 ст. 163, ч. 2 ст. 330, ч. 3 ст. 69 УК РФ:

— незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц;

— вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия;

— самоуправство, совершенное с применением насилия или угрозой его применения.

За все эти «подвиги» Даудову по совокупности преступлений дали 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Но уже в декабре 2007 года условное осуждение было отменено, судимость снята.

При этом на сайте ЦИК Якутии сведения о судимости депутата Даудова так и не появились.

А теперь якутская «Справедливая Россия», несмотря на репутационные риски, протащила депутатом по своим партийным спискам такого человека.