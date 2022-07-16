Спасатели передислоцированы в Хайысардах Верхоянского района

Спасатели Службы спасения РС(Я) и регионального МЧС России работают в Верхоянске, Батагае, также проведена передислокация одной из групп в с. Хайысардах.

Всю прошлую ночь спасатели Службы спасения РС(Я) участвовали в обваловании Батагайской нефтебазы.

Сегодня спасателями осуществлена погрузка мешков с мукой для последующей отправки из Батагая в Верхоянск.

По словам старшего группы Верхоянского поисково-спасательного отряда Службы спасения РС(Я) Егора СЛЕПЦОВА,пожилым, семьям с детьми оказывается помощь в эвакуации, жителям доставляются питьевая вода, продукты питания, средства для обеззараживания воды.

Утром в районный центр Батагай из Якутска самолет Ан-26 «Полярных авиалиний» доставил 3,5 тонны продуктов питания и 43 кг медикаментов. В Якутск на данном воздушном судне прилетят 43 человека, эвакуированных из населенных пунктов, пострадавших от дождевого паводка в Верхоянском районе.

Воздушными судами Ми-8 МЧС России и «Полярных авиалиний» в Верхоянском районе осуществляется доставка прибывших из Якутска продуктов питания, медикаментов, переброска сил и эвакуация населения из с. Боронук, Хайысардах, Томтор Дулгалахского наслега в п. Батагай.

Межведомственная оперативная группа под руководством исполняющего обязанности председателя Госкомобеспечения РС(Я) Иннокентия АНДРОСОВА продолжает работу на территории Верхоянского района.