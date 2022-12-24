Смертельное ДТП в Якутске: пассажир погиб на месте…

24 декабря в 10:40 в дежурную группу Госавтоинспекции поступило телефонное сообщение от оператора скорой медицинской помощи о ДТП с погибшим в с. Хатассы. На место происшествия был немедленно направлен автопатруль ДПС. Предварительно установлено, что водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Аллион», двигаясь со стороны с. Хатассы в сторону г. Якутска, на перекрестке ул. Каландаришвили – Воинская с. Хатассы не справился с рулевым управлением и, выехав на встречную полосу движения, совершил столкновение с автомобилем «Тойота Витц».

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть пассажира малолитражки. Два пассажира и водитель с травмами были доставлены в больницу. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Госавтоинспекция предупреждает, что в связи с выпадением снега и с потеплением на дорогах образовался гололед, местами снежные заносы.

Уважаемые участники дорожного движения! Скользкая дорога не прощает неожиданностей. Не все водители учитывают опасность гололёда. Для избегания аварийных ситуаций необходимо особенно тщательно выполнять правила дорожного движения: выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям, увеличить интервал и дистанцию до соседних транспортных средств, воздерживаться от не нужных маневров и помнить, что изменение погоды приводит к резкому ухудшению условий дорожного движения и выбор скорости, несоответствующей им. Нарушение скоростного режима являются частыми причинами ДТП с тяжкими последствиями.