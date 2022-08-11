Смертельное ДТП в Оймяконском улусе!

Один человек погиб и трое ранены, в том числе один несовершеннолетний

10 августа около 09:30 утра в Оймяконском районе на 897-м километре федеральной дороги «Колыма» Р-504 произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, водитель 1963 г.р., управляя микроавтобусом «Мицубиси Делика», двигаясь по маршруту: г. Якутск – пос. Усть-Нера догнал и совершил наезд на впереди едущий грузовой автомобиль марки «МАЗ 643019-1420» в составе автопоезда «ППЦ 96227-03» под управлением водителя 1978 г.р.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир – женщина 1956 г.р. автомашины «Мицубиси Делика» скончалась на месте аварии.

Также в медицинское учреждение с различными травмами были доставлены водитель микроавтобуса и его 2 пассажира: мужчина 1956 г.р. и несовершеннолетний 2013 г.р. После осмотра врачами водитель был госпитализирован в хирургическое отделение Оймяконской ЦРБ. Пассажирам диагностированы ушибы, отпущены домой.

В ходе проверки было установлено, что водитель микроавтобуса имеет стаж вождения более 20 лет, водительское удостоверение В, В1, М, к административной ответственности по линии ГИБДД в течении года привлекался 1 раз за нарушение правил перевозки людей по части 1 статьи 12.23 КоАП РФ. В момент ДТП был трезв.

Погибшая женщина–пассажир в момент ДТП находилась на левом переднем пассажирском месте, не пристегнутая ремнем безопасности.

Несовершеннолетний пассажир получил ушиб левой голени, в момент происшествия находился в среднем ряду на пассажирском месте, пристегнутый ремнем безопасности.

Водитель грузового автомобиля «МАЗ 643019-1420» имеет водительское удостоверение «В, В1, С, С1, С1Е, СЕ, Д, Д1Е, ДЕ», в течении года привлекался к административной ответственности по линии ГИБДД 6 раз. В результате ДТП не пострадал, был трезв.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД выясняются обстоятельства происшествия. Материалы по факту ДТП будут переданы следствию.